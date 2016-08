Søren Kjeldsen fik endnu engang massiv opbakning fra publikum, da tredje runde af Made in Denmark-turneringen blev spillet lørdag.

Danske golfspillere kan skimte toppen i Himmerland

Fire danskere ligger på en delt 12.-plads ved golfturneringen Made in Denmark efter lørdagens tredje runde.

Gode runder af Mark Haastrup og John Axelsen samt ikke særlig prangende runder af Søren Kjeldsen og Jeff Winther betyder, at de fire danskere nu alle har en score på fem slag under par efter de tre første runder af golfturneringen.

Der var blandet succes for de danske golfspillere, da tredje runde af European Tour-turneringen Made in Denmark blev spillet lørdag i Himmerland.

Det rækker til en delt 12.-plads, og dermed er topplaceringer stadig realistisk, omend det kræver rigtig gode runder på søndagens afsluttende runde.

Søren Kjeldsen, der håber, at han med gode præstationer kan spille sig på det europæiske Ryder Cup-hold, gik dagens runde i to slag over par.

- Det var en svær dag for mig. Jeg fandt aldrig rigtig niveauet. Det var sådan lidt over hele linjen, så det er lidt ærgerligt. Men jeg må kigge på, hvad der skete og så lære noget af det, siger Søren Kjeldsen.

På allersidste slag kom dagens optur for Kjeldsen. Han puttede bolden i hul fra lang afstand og sikrede en birdie, der pyntede på det samlede regnskab og giver ham håb.

Walisiske Bradley Dredge fører turneringen med en score på tolv slag under par. Waliseren brugte 72 slag på dagens runde, hvilket var et enkelt slag over par.

Amerikanske David Lipsky, spanske Adrian Otaegui og belgiske Thomas Pieters følger lige efter waliseren med scorer på elleve slag under par.