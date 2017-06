Danske golfspillere flirter med toppen i Skåne

Især Jeff Winther kan være tilfreds efter en første runde i 71 slag, to under par, hvilket placerer ham på en delt ottendeplads. Der er tre slag op til de to førende spillere, Renato Paratore fra Italien og englænderen Max Orrin.

Thorbjørn Olesen må til gengæld ærgre sig over, at han ikke er placeret endnu bedre end den delte 15.-plads, han er noteret for efter første runde.

Han lå nemlig med tre slag under par indtil allersidste hul, hvor han ødelagde noget af helhedsindtrykket med en dobbeltbogey.

Nogenlunde samme skæbne overgik Thomas Bjørn, som også så ud til at skulle spille med i den sjove ende af klassementet.

Men veteranen gik helt ned på de sidste fire huller, hvor en dobbeltbogey og to bogeys forvandlede en fin runde i to under par til en foreløbig 72.-plads i to slag over par.

Bjørn kommer på hårdt arbejde fredag for at klare cuttet til weekendens finalespil.

Yderligere tre danskere er til start i turneringen. Lucas Bjerregaard er nummer 27 efter en første runde i par.

Lasse Jensen er et slag dårligere, mens Anders Hansen med fire slag over par er på vej ud af turneringen.