Danske golfspillere falder tilbage i Nordirland

Det blev til en sløj dag på kontoret for de to tilbageværende danske golfspillere ved European Tour-turneringen Irish Open, der spilles i Nordirland.

Efter turneringens tre første runder ligger Kjeldsen otte slag under par.

Danske Thorbjørn Olesen havde også en svær dag på de nordirske baner.

Han gik således banen i et enkelt slag over par og er nu tre slag under par samlet set. Olesen falder dermed ni placeringer ned til en samlet 62.-plads.

Helt i toppen af stillingen ligger amerikanske Daniel Im og spanske Jon Rahm. De to har begge gået de første tre runder i 17 slag under par.

Den nordirske golfstjerne Rory McIlroy var ikke med i lørdagens tredje runde, da han fredag missede cuttet. Sidste år vandt McIlroy ellers turneringen, som han også selv er vært for via the Rory Foundation, der støtter børn i nød.

Danskerne Thomas Bjørn, Lasse Jensen samt Lucas Bjerregaard blev også siet fra fredag og er dermed ikke en del af finalerunderne.