Danske fodboldkvinder vil vælte EM-giganten

Efter seks tyske mesterskaber i træk er det lørdag Danmarks tur til at gøre forsøget på at slå den europæiske gigant, når holdene mødes i EM-kvartfinalen i Holland.

Mange fodboldnationer har forsøgt at sende Tyskland hjem fra EM, men i mere end to årtier har det været umuligt.

Selv om modstanden virker skræmmende, så har Sanne Troelsgaard og de øvrige danske spillere en stærk tro på, at Tyskland rent faktisk kan slås.

- Tyskerne har faktisk ikke set så skarpe ud til EM.

- Jeg er bestemt ikke imponeret over deres angrebsspil, siger Troelsgaard, der på klubplan i svenske Rosengård spiller sammen med den tyske angrebsstjerne Anja Mittag.

- Jeg ved, hvor god hun kan være, og hvor mange mål hun scorer. Det har jeg ikke set til EM, og det er til vores fordel, siger hun.

Trods sejre over Italien og Rusland samt uafgjort mod Sverige ved EM, så har Tysklands forholdsvis nye landstræner, Steffi Jones, efter et år på posten ikke fået sit hold til at sprudle.

Under EM-slutrunden har tyskerne scoret fire gange - hele tre af målene er sat ind på straffespark.

Forsvarsspilleren Cecilie Sandvej, der spiller i den tyske liga hos Frankfurt, ser muligheder.

- Tyskland er et klassehold, og det viser statistikkerne også.

- Men de har fået ny træner, og mange rutinerede spillere er stoppet, og det kan vi bruge til vores fordel, mener Cecilie Sandvej.

- Selv om de er superdygtige, kan vi ramme dem, fordi holdet ikke er helt sammenspillet.

- Flere gange har tyskerne vundet kampe på rutinen, fordi de har spillet sammen så længe. Men nu har vi måske en fordel på det punkt, siger hun.

Pernille Harder, der også har sin daglige gang i tysk fodbold hos Wolfsburg, fortæller, at Tyskland vil knokle på fra start til slut.

- Vi skal være klar på, at de kommer med fuld gas. Jeg vil give dem favoritværdigheden, men der er muligheder for os, siger Harder.

- Vi er ofte gode mod de store favoritter, så lad os regne med, at vi også er det i kvartfinalen.

Landstræner Nils Nielsen har længe drømt om, at Danmark skulle være det hold, som omsider får has på Tyskland ved EM.

Pernille Harder er ikke så optaget af, hvem der står i vejen for dansk succes.

- Jeg ved ikke, om det er min store drøm at slå Tyskland ud. Drømmen er at vinde EM. Men det ville da være fint at slå Tyskland ud, siger hun.

Sanne Troelsgaard får helt sikkert indfriet en af sine drømme lørdag i Rotterdam.

- Siden jeg var lille, har jeg ønsket at møde et af de store hold til en slutrunde. Det er på lørdag, at det sker.

- Jeg ville godt have mødt Sverige først. Men det er en drøm, at vi møder Tyskland, siger hun.

Troelsgaard begik straffespark i 1-0-sejren over Norge. Lørdag skal hun dog passe på, at hun ikke dummer sig, da det tilsyneladende er på straffespark, at Tyskland har størst succes med at score.

- Jeg må holde mig lidt uden for feltet og sige til de andre, at de skal cleare bolden, hvis den kommer ned i feltet, siger hun.

Kvartfinalen mellem Danmark og Tyskland spilles klokken 20.45 i Rotterdam.