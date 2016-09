De danske fodboldkvinder fejrer Johanna Rasmussens 1-0-scoring tirsdag aften mod Sverige. Målet var med til at bane vej for den danske EM-billet.

Danske fodboldkvinder slår Sverige og napper EM-billet

Dermed slutter Danmark som en af de seks bedste toere i de otte kvalifikationsgrupper.

Johanna Rasmussen blev dansk matchvinder, da hun efter 11 minutter sparkede bolden i målhjørnet. Kort inde i anden halvleg gjorde Nadia Nadim det til 2-0 efter et hjørnespark.

De danske spillere vidste på forhånd, at uafgjort ville være nok til sikre EM-billetten. Et dansk nederlag ville sågar sikre en slutrundedeltagelse, medmindre flere af toer-konkurrenterne i de andre grupper vandt storsejre.

Sverige, der allerede havde vundet gruppen forud for kampen, indledte opgøret bedst, og derfor kom Danmarks 1-0 mål ud af det blå takket være en svensk blunder.

En fatal opspilsfejl sendte bolden lige hen i fødderne på den rutinerede danske angriber Johanna Rasmussen. Hun udnyttede elegant den svenske foræring ved at tage et træk og sende bolden i mål med et skud uden for feltet.

Efter målet overtog Danmark kampens initiativ. Trods flere gode muligheder lykkedes det dog ikke at få det gjort til 2-0 inden pausen.

To minutter inde i anden halvleg kom den danske forløsning. Anfører Pernille Harder headede bolden på stolpen efter et hjørnespark, men Nadia Nadim var hurtigst over returen og sendte den i mål.

Scoringen blev fejret på en måde, så ingen kunne være i tvivl om dens vigtighed.

Herfra handlede det blot om at køre sejren hjem, og svenskerne virkede ikke for alvor interesserede i at spolere den danske fest.

Danmark var også med ved det seneste EM i 2013. Her blev holdet slået ud i semifinalen af Norge efter straffespark.

Slutrunden i 2017 er den første med 16 deltagere.