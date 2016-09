Om alt går vel, kan Nadia Nadim og co. juble over en sikret EM-billet tirsdag aften.

Danske fodboldkvinder skal udnytte oplagt EM-matchbold

Det danske fodboldlandshold for kvinder kan definitivt sikre sin plads ved EM med mindst uafgjort mod Sverige.

Danmark har flere muligheder for at blive blandt de 16 deltagere, men kan under alle omstændigheder afgøre det selv ved at hente mindst uafgjort i tirsdagens hjemmekamp mod Sverige i Viborg.

Svenskerne har allerede sikret sig førstepladsen i gruppe 4 og har dermed ikke det store at spille for, mens Danmark definitivt har sat sig på andenpladsen.

De seks bedste ud af i alt otte toere på tværs af grupperne er klar til EM, og i det regnskab ligger Danmark godt til.

Danmark ligger på tredjepladsen med ti point og en målscore på plus ti, så selv i tilfælde af nederlag til Sverige, ligner det en dansk plads ved EM.

Således har tre hold - Finland, Rumænien og Rusland - i toerregnskabet syv point med klart dårligere målforskel end Danmark, og mindst to af de hold skal altså forbi Danmark for at hindre dansk deltagelse ved slutrunden.

Skulle det gå så galt, at Danmark slutter på en af de to nederste pladser i toerregnskabet, venter en playoffkamp om den sidste EM-billet mod den anden nation, der er sluttet i bunden.

Det er en svær opgave, der venter danskerne tirsdag, da Sverige hører til blandt de bedste lande inden for kvindefodbold. Flere profiler har dog meldt afbud til den sidste gruppekamp, hvorfor en række af de normale reserver vil få chancen.

Danmarks landstræner, Nils Nielsen, tror da også på dansk succes.

- Vi har egentligt konceptet til at kunne vinde over dem, men det kræver, at vi er 100 procent fokuserede i alle detaljer af spillet, lyder vurderingen fra Nils Nielsen til dr.dk.

Da de to lande mødtes tidligere i gruppespillet, vandt Sverige med 1-0 på hjemmebane.

Tirsdagens kamp i Viborg begynder klokken 19.