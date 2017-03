Artiklen: Danske fodboldkvinder lider sent nederlag mod Canada

Danske fodboldkvinder lider sent nederlag mod Canada

Turneringen er et led i forberedelserne til sommerens EM-slutrunde i Holland, hvor Danmark deltager.

Det kvindelige danske fodboldlandshold var få minutter fra at slippe afsted med en uafgjort mod Canada i den første kamp ved Algarve Cup, men kort før tid scorede Canada til slutresultatet 1-0. Sejren var helt fortjent.

Landstræner Nils Nielsen døjer med skader hos blandt andre profiler som Johanna Rasmussen og Nadia Nadim, og de er derfor ikke med i træningsturneringen, der varer til onsdag i næste uge.

I en rodet første halvleg havde Danmark svært ved at holde et vedvarende pres på grund af for mange fejl i omgangen med bolden. Canadierne lykkedes en smule bedre, men kunne ikke spille chancerne store nok.

Enkelt mindre chancer blev det til i begge ender før pausen - flest til canadierne - og overliggeren måtte da også redde danskerne fra et komme bagud på langskud.

I anden halvleg fortsatte tendenserne fra første halvleg med Canada som det toneangivende hold, og et par gange kom holdet frem til gode muligheder.

Målmand Stina Lykke stod en flot kamp og forhindrede chancerne i at blive til mål frem til det 90. minut. Her blev hun solgt af sit forsvar, og tæt under mål kunne Canada score til 1-0.

I den anden ende havde Danmark inden målet haft tilløb til gode muligheder på kontraangreb, men omkring straffesparksfeltet endte for mange situationer med sjusk.

Danmark møder Portugal på fredag, mens det mandag gælder Rusland. Onsdag spilles en placeringskamp mod en indtil videre ukendt modstander.