Danske fodboldkvinder giver ti russere klø i Algarve

Danskerne vandt mandag aften en sikker 6-1-sejr over Rusland og nåede dermed op på seks point for tre kampe. Tidligere i turneringen har Danmark tabt 0-1 til Canada og slået Portugal med 6-0.

Dermed slutter Danmark som bedste toer i de tre puljer, og danskerne skal møde Australien i kampen om tredjepladsen i turneringen.

Den klare danske triumf blev hjulpet på vej af et tidligt rødt kort, der gjorde at Rusland kom til at spille i undertal i tre fjerdedele af kampen.

Forud var gået et utroligt klumpspil foran det russiske mål, hvor de danske spillere på skift brændte i oplagte scoringspositioner.

Et af forsøgene blev dog stoppet af en russisk arm, og så dømte kampens dommer straffespark til Danmark og marchordre til den russiske spiller.

Anfører Pernille Harder scorede sikkert fra straffesparkspletten, og så var alt lagt til rette for en sikker dansk sejr.

Inden det kom så vidt, skulle landstræner Nils Nielsens tropper dog overvinde en forskrækkelse.

Dybt inde i første halvlegs overtid fik Rusland meget overraskende udlignet i undertal, da Margarita Chernomyrdina pludselig fik en løs chance, som hun sparkede ind bag Stina Lykke i det danske mål.

Danskerne fik dog samlet sig, og efter pausen var ingen af de fåtallige tilskuere i Vila Real de Santo Antonio i tvivl om, hvilket hold der var det bedste.

Harder scorede to gange yderligere til 2-1 og 4-1, mens Nicoline Sørensen ind imellem afsluttede en veludført dødboldskombination ved at score Danmarks tredje mål.

Med to mål i slutfasen sørgede Sarah Dyrehauge Hansen for, at Danmark for anden kamp i træk nåede op på et halvt dusin scoringer.