Danske fodboldkvinder får østrigske klø i skidt EM-test

Det danske hold leverede en forfærdelig første halvleg, som på forunderlig vis alligevel endte 1-1.

Østrig kom i spidsen allerede i kampens første minut, da Nicole Billa scorede fra tæt hold.

Den danske målmand, Stina Lykke, havde rigeligt at gøre i resten af halvlegen, hvor østrigerne, der også skal med til EM, flere gange var tæt på.

Efter 21 minutter fik Danmark imidlertid udlignet, da Katrine Veje flot svingede venstrebenet og helflugtede bolden i mål til 1-1.

Optakten var en håbløs østrigsk clearing med hovedet, så bolden røg direkte ud til danskeren.

Danmarks landstræner, Nils Nielsen, foretog flere udskiftninger før anden halvlegs begyndelse, men intet hjalp tilsyneladende, og ti minutter inde i anden halvleg førte Østrig 3-1.

Begge mål blev scoret af Sarah Zadrazil.

Efter 63 minutter gik det igen galt for danskerne, da Nadia Nadim i stedet for at sparke bolden væk tilsyneladende forsøgte at tæmme den med hovedet i eget straffesparksfelt.

Det gik helt galt, for bolden sprang fra danskeren, og så kunne Sarah Zadrazil score for tredje gang på et lille kvarter.

To minutter før tid fik Nadia Nadim lidt revanche, da hun med et flot oplæg spillede Stine Larsen fri til kampens sidste mål.

Målet ændrer dog ikke på, at der er noget at arbejde med for det danske hold før EM.

Danmark er ved EM i Holland i gruppe med Holland, Belgien og Norge. De to bedste hold går videre til kvartfinalerne.

Danmark spiller den første EM-kamp 16. juli mod Belgien.