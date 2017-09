Danske bueskytter vinder World Cup-guld igen

Danmark stillede med to mænd og to kvinder i compound, og det danske Mix-hold vandt guld for tredje år i træk, da Italien blev besejret.

Sara Sönnichsen og Stephan Hansen var ganske suveræne og slog italienerne sikkert med 155-146.

- Det er super fedt at vinde World Cup-guld i Mix for tredje år i træk. Lad os bare blive ved med det. Det er et rigtig godt udgangspunkt frem mod VM, siger Stephan Hansen i en pressemeddelelse.

Ud over guldmedaljen blev det også til to danske sølvmedaljer.

Hos kvinderne var der sølv til Tanja Jensen, som i semifinalen var oppe imod Sara Sönnichsen. Dysten endte dog helt lige, og først efter shoot-off var Tanja Jensen videre.

I finalen tabte hun dog til colombianske Sara Lopez.

Stephan Hansen hentede mere metal, da han også fik sølvmedalje. Den danske verdensmester skød sig sikkert i finalen, hvor Braden Gellenthien fra USA dog vandt 148-146.

- Jeg har det godt. Jeg gjorde mit bedste og er fint tilfreds. Braden skød virkelig godt, og det var måske en af de bedste finaler, han overhovedet har haft, siger Stephan Hansen.

De tre medaljer betyder, at Danmark har hentet 19 medaljer i World Cup-sæsonen. Det er blevet til syv guldmedaljer, ti sølvmedaljer og to bronzemedaljer.

Det er det bedste resultat for Danmark nogensinde, og det vækker glæde hos landstræneren, der havde sat forventningen op til en enkelt medalje.

- Det er forrygende at vinde to sølvmedaljer og guld i Mix for tredje år i træk ved World Cup-finalen, siger landstræner Niels Dall.

Danmark var ikke repræsenteret i recurve, da alle danske bueskytter stillede op i compound.

Det maksimale deltagerantal her var fire bueskytter fra hver nation.