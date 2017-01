Svømmeren Pernille Blume skal ikke betale skat af den bonus, som hun fik ved at vinde to medaljer ved OL i Rio.

Danske atleter slipper for skat på OL-medaljebonus

Det meddeler Kulturministeriet, efter at der er opnået et flertal i Folketinget for aftalen.

- Jeg er derfor meget glad for, at vi politisk er blevet enige om, at Team Danmarks medaljebonus nu bliver skattefritaget. Det gælder både for medaljevindere fra sommerens olympiske og paralympiske lege og for fremtidens medaljevindere.

- Eliten inspirerer alle os andre til at yde det bedste - det skal vi værdsætte og belønne, siger kulturminister Mette Bock (LA) i en pressemeddelelse.

Aftalen er kommet i stand mellem de tre regeringspartier, Venstre, Det Konservative Folkeparti og Liberal Alliance, samt Dansk Folkeparti.

Aftalen gælder med tilbagevirkende kraft fra OL og de paralympiske lege sidste år, så de danske medaljevindere fra Rio slipper også for at betale skat af deres medaljebonus.

Erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) kom efter OL i Beijing i 2008 som daværende kulturminister til at sige, at atleterne ville blive fritaget for at betale skat af deres OL-medaljebonus.

Senere viste det sig, at der dengang ikke var flertal i Folketinget for at gøre atleternes bonus skattefri.

Brian Mikkelsen glæder sig over, at der nu er fundet flertal.

- De her idrætsudøvere har valgt at dedikere sig 100 procent til at kæmpe en benhård kamp og repræsentere Danmark på den internationale idrætsscene.

- Når de vinder OL-medaljer, er det en sejr for os alle sammen, og det har en kæmpe stor betydning for den internationale omtale og branding af Danmark som nation. Det er noget, som har betydning for vores erhvervsliv og eksport.

- Deres indsats skal belønnes og ikke straffes med et skattesmæk. Det har jeg arbejdet for i mange år, og derfor glæder det mig, at det nu endelig lykkes at få indført skattefritagelse for medaljevindernes præmiebonus, siger Brian Mikkelsen.

Omkostningerne forventes at komme til at ligge et sted mellem 1-1,5 millioner kroner per olympisk cyklus på fire år.