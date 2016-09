Danske atleter knækker medaljekurven ved para-OL

Siden 1988 har antallet af danske medaljer ved de paralympiske lege været nedadgående, men den kurve er nu knækket i Rio.

Det glæder chef de mission Michael Møllgaard Nielsen, der er imponeret over de danske medaljevindere.

- Det er et super stærkt hold, vi har sendt til Rio, og atleterne har virkelig præsteret flot indtil nu.

- At vi allerede har nået medaljemålsætningen er et resultat af, at vores største profiler har indfriet de forventninger, der var til dem, mens talenter som Stinna Tange Kaastrup også er braget ind på scenen, siger Michael Møllgaard.

Samlet er det blevet til en guldmedalje i bordtennis, sølv i svømning, sølv og bronze i dressur og nu også en sølvmedalje i atletik.

Dermed er den danske medaljehøst på fem fra de paralympiske lege i London tangeret.

Og der er håb om endnu flere store danske resultater de næste par dage. Fredag skal alle danske dressurryttere ride om medaljer, og lørdag gælder det Daniel Wagners længdespring.

- Det bliver meget spændende. Daniel fik understreget, at han er i sit livs form, og han er meget motiveret. Jeg glæder mig i hvert fald til at opleve ham igen på det olympiske stadion, siger Michael Møllgaard.

Medaljen er den første til Daniel Wagner og dansk para-atletik i Rio, men det er ikke sikkert, det bliver den sidste. Lørdag gælder det længdespring, hvor vejlenseren er forsvarende bronzemedaljevinder.

- Denne oplevelse tager mig virkelig tilbage til London. Det er lige så uvirkeligt og fantastisk.

- Men jeg vil gøre alt for, at det ikke stopper her, og nu er jeg klar til at fokusere fuldstændig på længdespringskonkurrencen, siger Wagner.