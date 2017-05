Danske Spils pengegaver til ludomaner møder hård kritik

Spillemyndigheden er ansvarlig for at sikre et ordentligt og reguleret spilmarked i Danmark.

Ordningen er en besked om ikke at lokke dem til at spille, men den er frivillig for spilleselskaberne. 5 af 38 spilleselskaber i Danmark har tilmeldt sig.

Statsejede Danske Spil er ikke et af dem. Derfor kan man ikke se, hvem der er ludomaner blandt modtagerne af selskabets tilbud, skriver Jyllands-Posten.

- Vi er dybt overraskede over, at landets absolut største spillefirma, der er ejet af os alle sammen, ikke er gået forrest med at få indført denne ordning og derved bidrager til at sætte en standard, siger Henrik Brandt, souschef i Center for Ludomani, til Jyllands-Posten.

Ludomanen Christian modtog 17 mails med spilreklamer på 22 dage af Danske Spil med "kongeodds" og pengegaver til online kasino, selv om han havde udelukket sig fra alt spil.

29-årige Christian, der ønsker at være anonym, meldte sig i februar ind i Rofus og sagde nej tak til spillereklamer.

Det forklarer Danske Spil med, at teknologien i ordningen ikke virker.

- Det nye system fungerer ikke for os it-mæssigt. Vi er selvfølgelig utroligt frustrerede og irriterede over, at vi ikke har mulighed for at koble os på det, når Spillemyndigheden endelig kommer med et system, siger Stine Hove Marsling, CSR-direktør i Danske Spil, til avisen.

Spillemyndigheden afviser problemerne og oplyser, at den ikke tidligere har modtaget kritik fra Danske Spil over it-løsningen.