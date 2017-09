Danske Davis Cup-herrer slipper for US Open-sensation

Danmarks Davis Cup-mandskab i tennis slipper for at møde Sydafrikas med afstand bedste spiller, Kevin Anderson, når de to nationer i weekenden tørner sammen i en kamp om oprykning til Europa/Afrika Gruppe 1.

Søndag aften tabte Anderson US Open-finalen til spanske Rafael Nadal, og efterfølgende har Sydafrikas tennisforbund sat ord på, at man op til kampen har forsøgt at overtale Anderson til comeback. Men altså uden held.

- Det lykkedes næsten at overtale ham, siger direktøren for tennisforbundet Richard Glover til Sport24.

Han er dog optimistisk med henblik på at få Anderson tilbage på holdet i 2018 i tilfælde af oprykning.

Anderson, der med finalen i New York avancerede til verdensranglistens 15.-plads, valgte for seks år siden at give afkald på muligheden for at spille for Sydafrika. Landet må i stedet nøjes med spillere af en helt anden kaliber.

Til kampen mod Danmark i Aarhus stiller de to næstbedste singler op, nemlig Lloyd Harris og Nicolaas Scholtz, der rangerer som nummer henholdsvis 230 og 402 i verden.

Danmark må undvære sin bedst rangerede spiller, Mikael Torpegaard, da han ikke har kunnet få fri fra sit college i USA.

I stedet stiller Danmark med Frederik Løchte Nielsen (nummer 557), Søren Hess-Olesen (996), Benjamin Hannestad (1094) og Thomas Kromann (urangeret).

Fredag 15. september spilles der to singler, dagen efter spilles der en doublekamp, mens matchen afsluttes søndag 17. september med yderligere to singler.