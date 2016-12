Dansk topgolfer: Danmark kan skabe stjerner på stribe

41-årige Søren Kjeldsen vandt i november World Cup of Golf sammen med Thorbjørn Olesen, og den danske topgolfer mener ikke, at der er noget at frygte for dansk golfs videre talentudklækning.

Systemet er blevet selvforstærkende.

- Jeg synes, at dansk golf stadig er et fantastisk godt sted. Vi har markeret os utroligt meget i forhold til, at vi er en lille nation.

- Thorbjørn har gjort det forrygende og har som 26-årig allerede vundet fire turneringer, og jeg synes selv, jeg stadig hænger meget godt i. Vi har også Lasse (Jensen), Lucas (Bjerregaard), Jeff (Winther) og så videre, siger Søren Kjeldsen.

- Hvis vi så går ned i laget nedenunder, kan det lige nu måske være svært at sætte navne på, hvem de næste skal være, men de kommer lige pludselig, for folk popper hurtigt op derfra, siger Søren Kjeldsen.

Han tilskriver sin næsten skridsikre tiltro det store pionérarbejde, som de foregående generationer har indledt, og som der længe er bygget på.

- Jeg ved, hvor vigtigt det har været for mig, at Thomas (Bjørn) startede en tradition med at sætte overliggeren meget høj. Og nu har vi i mange år sat overliggeren meget højt.

- Det hjælper de yngre spillere, der kommer. De stiler højt og de sigter højt. Det er en kæmpe hjælp, siger Søren Kjeldsen.

Som verdensfarer har han ikke megen føling med arbejdet hjemme i Dansk Golf Union, men ud over traditionerne kan han pege på yderligere en stor styrke i Danmark.

- Den allerstørste styrke i dansk golf er, at vi har mange klubber, og det er nemt og relativt billigt at være i dem.

- Hvis du får nok folk gennem systemet, så er der også nogle, der bliver rigtigt gode, siger Søren Kjeldsen.

For ham handler det derfor mere om leg og åbne muligheder end om strenge uddannelsesforløb. Det gælder også hans egen søn på 13 år.

- Han får golftræning i klubben, men jeg synes ikke, han er gammel nok til det helt store program.

- Jeg vil gerne have, at legen stadig fylder mest. Jeg ved, at den vigtigste grund til, at jeg har haft så lang en karriere, er, at der stadig er leg og passion med. Og dét kan du ikke sætte i system, siger Søren Kjeldsen.