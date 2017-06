Dansk topbokser er taget for brug af kokain

Det erkender den 28-årige dansker i en skriftlig kommentar over for BT, som er afsendt af danskerens tyske boksestald, Team Sauerland.

Den danske bokser Dennis Ceylan, der indtil for nylig var europamester i fjervægt, er testet positiv for brug af kokain.

- Det var en fejl og et øjebliks svaghed, som jeg er dybt ked af.

- Dette var den første og eneste gang i mit liv, jeg har taget stoffer, og jeg lover, at det bliver den sidste, meddeler Dennis Ceylan til BT.

Aarhus-bokseren har selv haft stoffer inde på livet, eftersom hans mor døde af en overdosis, da han var dreng.

Dennis Ceylan blev sidste år europamester i fjervægt, men han er ikke længere indehaver af titlen.

I sidste uge meddelte han gennem Team Sauerland, at han ville undlade at forsvare EM-titlen for i stedet at jagte en VM-titel.

Den Europæiske Bokseunion (EBU) har erklæret EM-titlen for ledig og dekreteret en kamp om titlen mellem spanierne Marc Vidal og Sergio Blanco.

Ifølge BT har Dennis Ceylan stadig mulighed for at bokse den kamp, han efter planen skal være med i 15. juli i London.

Det skyldes, at testen er foretaget uden for konkurrence.

I London skal danskeren møde englænderen Kid Galahad, der lige som Dennis Ceylan er ubesejret.

I Dansk Professionelt Bokse-Forbund meddeler formand Jesper D. Jensen til BT, at forbundet ikke agter at tildele Dennis Ceylan karantæne.

Dennis Ceylan beklager, at han er havnet i den uheldige sag.

- Jeg vil gerne sige undskyld til min familie, der allerede har tabt så meget til stoffer, mine to smukke børn, som jeg har kæmpet for hver dag, min træner Frank Holm, som har været som en far for mig, og mine promotorer.

- Og vigtigst af alt, mine fans, som altid har støttet mig. Jeg er ked af at have svigtet jer, meddeler bokseren.