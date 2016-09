Artiklen: Dansk teenager: Mega skuffet over at slutte uden bronze

Dansk teenager: Mega skuffet over at slutte uden bronze

Selv om Sophie Walløe formåede at presse brasilianeren i andet og tredje sæt, var den 16-årige dansker aldrig for alvor i nærheden af at få overtaget i kampen.

- Jeg er mega skuffet lige nu. Ikke over min turnering, som har været fantastisk, men over denne her slutning. Det var ikke min bedste kamp, og jeg ved, at jeg kan gøre det bedre, siger Sophie Walløe.

De paralympiske lege har samlet set været en fantastisk oplevelse for den unge dansker, der har præsteret overraskende godt i Rio.

- Når jeg lige har sundet mig over denne her, skal jeg nok kunne glæde mig. Jeg har spillet mit livs bedste bordtennis, og jeg kan kun blive bedre, lyder det fra Sophie Walløe.

Danmark har vundet tre medaljer ved para-OL i Rio indtil videre.