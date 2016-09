Peter Kildemand skal køre godt for at slutte i top-8 i VM-serien.

Dansk speedwaykører jagter VM-plads: Det bliver hårdt

Peter Kildemand tror, at skadede Nicki Pedersen bliver tildelt et wildcard til VM-serien i næste sæson.

Sådan sammenfatter speedwaykøreren Peter Kildemand sæsonen som helhed for de danske kørere i VM-serien.

- Det har været et meget skuffende dansk grandprixår.

Nicki Pedersen er efter sit alvorlige styrt i Tjekkiet søndag forhindret i at stille op mere i denne sæson.

Dermed er det op til de to øvrige danskere at gå efter en placering blandt de otte bedste kørere samlet i sæsonen, der automatisk kvalificerer sig til grandprixserien næste år.

- Jeg er egentlig positiv i forhold til på lørdag. Banen i Stockholm er en af de endagsbaner, som er bygget på et fodboldstadion, og jeg har en god statistik i at køre på de baner, siger Peter Kildemand.

- Jeg skal lave tre gode grandprixer, og de, der ligger foran mig, skal helst ikke score for mange point. Det er ikke umuligt, men min form i grandprixerne har ikke været den bedste.

- Jeg går efter muligheden, men jeg skal tættere på top-8 for at være en bejler til et wildcard næste år, siger danskeren, der vandt sæsonens første grandprix i Slovenien.

Peter Kildemand sluttede sidste år som nummer ni i VM-serien og blev tildelt et wildcard til denne sæsons grandprixserie.

Han vurderer, at Nicki Pedersen, der tre gange har vundet VM, nok bliver tildelt et wildcard, og der bliver næppe uddelt yderligere to til danske kørere.

Derfor kan det ende med en duel mellem Peter Kildemand og Niels-Kristian Iversen om et wildcard, hvis ingen af dem formår at køre sig blandt de otte bedste.

- Problemet er lidt, at Nicki højst sandsynligt får et wildcard.

- Danmark får nok ikke tre wildcards, så en af os skal nok slutte i top-8, hvis vi skal have tre mand med næste år. Så det bliver hårdt. Man skal helst være bedste dansker eller køre i top-8 eller tæt på, siger Peter Kildemand.

Svenske Antonio Lindbäck indtager i øjeblikket ottendepladsen med 70 point.

Nicki Pedersen har 62 point, mens Niels-Kristian Iversen og Peter Kildemand har henholdsvis 57 og 56 point.