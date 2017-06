Dansk-spanier bliver cheftræner for Leeds United

- Leeds United er glad for at kunne annoncere, at Thomas Christiansen har sagt ja til at blive ny cheftræner på Elland Road, lyder det på klubbens hjemmeside.

44-årige Christiansen stoppede efter sidste sæson som cheftræner i den cypriotiske fodboldklub Apoel FC, som han gjorde til mester i netop den forgangne sæson.

Desuden førte han klubben frem til ottendedelsfinalerne i Europa League.

Leeds-direktør Angus Kinnear udtrykker, at man har været grundig omkring at ansætte den rette mand.

- Vi ville udpege én, som kan skabe en vinderkultur i klubben og samle alle, der er forbundet til Elland Road. lige fra spillere til fansene, så klubben kan komme tilbage, hvor den hører til, siger Angus Kinnear.

- Vi har tro på, at vi har fundet manden, der kan føre os til næste niveau, tilføjer han.

Leeds spiller aktuelt i Englands næstbedste række, Championship, hvor det i den forgangne sæson blev til en syvendeplads.

Klubben har vundet det engelske mesterskab tre gange, senest i 1992.

Dermed er der stadig et godt stykke vej til fordums bedrifter, når Christiansen indleder sit virke.

Som aktiv optrådte Christiansen blandt andet for FC Barcelona og han fik desuden to kampe for Spaniens A-landshold, hvor det blev til et opsigtsvækkende mål med hælen.

Han spillede i en lang række klubber og sluttede af med fem år i Tyskland, først i Bochum og siden Hannover 96 indtil 2006.

Han blev første gang cheftræner for AEK Larnaca i Cypern i 2014.