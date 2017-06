Dansk skytte tangerer verdensrekord i World Cup-triumf

Det skriver Dansk Skytte Union i en pressemeddelelse.

Danskeren var også bedst i den indledende skydning, og han leverede en gennemført suveræn præstation.

Det var dog også med en smule vemod, 41-årige Grimmel lod sig hylde efter sejren.

Tidligere på året meddelte Det Internationale Skytte Forbund (ISSF), at hans disciplin, 50 meter riffel liggende, bliver fjernet til næste OL.

Dermed har den femdobbelte OL-deltager formentlig deltaget ved sit sidste OL, og disciplinen fjernes ligeledes fra skydningens World Cup-program.

- Det er med blandede følelser, jeg tager guldet med hjem, siger Grimmel i pressemeddelelsen.

- Jeg er selvfølgelig rigtig glad for at have vundet, men jeg er samtidig også rigtig ked af, at det med al sandsynlighed er et stort olympisk punktum for et langt og ikke mindst vigtigt kapitel i mit liv. Et jeg gerne havde set fortsætte lidt endnu.

Hans OL-højdepunkt kom i 2000 i Sydney, hvor han vandt sølv.

Årets World Cup-finaler afvikles til oktober i New Delhi.