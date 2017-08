Dansk reservekører ærgrer sig over misset finale

Michael Jepsen Jensen leverede en godkendt præstation ved at køre sig i semifinalen, men han havde håbet på mere.

- Det var fint og dejligt at få chancen igen. Jeg føler godt nok, at det burde have været lidt bedre. Jeg lavede nogle dumme fejl, men det må jeg tage med.

- Jeg viste i et par heat, at jeg havde rigtig god fart, men så lavede vi et par småting, som betød, at jeg havde et par heat, hvor jeg ingen fart havde overhovedet, siger Michael Jepsen Jensen.

Han henviser til de tre første starter i grandprixet i Gorzow. Danskeren lagde ud med at vinde første heat, og det blev yderligere til en tredje- og andenplads, inden han sluttede sidst i sin næstsidste start.

Endnu en andenplads i sidste heat sikrede dog en semifinaleplads, hvor Michael Jepsen Jensen så sluttede sidst.

- Det er et godkendt resultat, men når man er her, så vil man noget mere.

- Det er grunden til, at man kommer herned som reserve. Det er en enkelt chance, man får, og jeg føler, det godt kunne være gået lidt bedre, siger den danske reservekører.

Han missede for nylig kvalifikationen til næste års VM-serie, men han håber stadig, at et wildcard kan åbne døren for deltagelse i næste sæson.

- Det var vigtigt at vise flaget over for mig selv og sponsorerne, og en finaleplads i dag ville have øget chancen for et wildcard næste år, så derfor ville jeg godt have kørt et heat mere.

- Som det ser ud lige nu, er der stadig en chance for et wildcard, og det er det eneste, jeg kan håbe på, siger Jepsen Jensen.