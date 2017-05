Dansk reservekører: Jeg hører til på den store scene

Lørdag aften i Daugavpils i Letland gør Kildemand så comeback, da han som førstereserve erstatter skadede Nicki Pedersen.

Selv om baggrunden med Nicki Pedersens styrt er trist, så er Peter Kildemand klar til at gribe chancen i Letland.

- Jeg føler med Nicki, men sådan er realiteterne, og jeg skal ind og gribe chancen, når jeg nu er tilbage på den store scene. Jeg føler, jeg hører til der.

- Jeg kan køre helt frit og jagte min chance. Jeg har jo reelt ikke VM-point at kæmpe for, så det gælder bare om at få vist mig så godt frem, som muligt.

- Jeg har fået kørt for lidt i denne sæson indtil nu, så jeg glæder mig til at være med i et grandprix, siger Peter Kildemand til fyens.dk.

De danske kørere har langt fra imponeret i sæsonens to første grandprixer, hvor semifinalerne er blevet endestation begge gange for Niels Kristian Iversen.

Nicki Pedersen er røget ud før semifinalerne både i Warszawa og Krsko, men det får den 40-årige dansker ikke mulighed for at revanchere lørdag aften.

Baggrunden er, at den tredobbelte verdensmester onsdag aften var involveret i et voldsomt sammenstød med netop Niels Kristian Iversen i ligakampen mellem Holsted og Esbjerg.

Nicki Pedersen måtte køres i ambulance til Kolding Sygehus, og efterfølgende måtte han trække sig fra grandprixet i Letland.

Ifølge en opdatering på Nicki Pedersens Facebook-side, så er danskeren ikke umiddelbart ramt af brud på nakkehvirvlerne, men det vil en skanning vise, når hævelserne er væk.