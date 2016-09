Dansk para-håb er i sit livs form: Drømmer om guld

Tidligere på sommeren blev han europamester i længdespring med et spring på 6,70 meter, og den 23-årige atletikudøver tror nu på et stort resultat ved legene, som begynder onsdag.

Daniel Wagner Jørgensen er et af de helt store danske håb ved de paralympiske lege i Rio.

- Jeg har store forventninger til de paralympiske lege. Jeg er i mit livs form, og jeg har rigtig meget erfaring med i bagagen. Jeg føler, jeg er så godt forberedt, som jeg overhovedet kan være, siger han.

Medaljehåbet er på startlisten i 100 meter løb, 200 meter løb og længdespring. Det er dog inden for sidstnævnte disciplin, at ambitionerne er størst.

- Der håber jeg på medalje, og det kunne være fedt, hvis den var af guld. Men der skal kæmpes hårdt, og man skal ramme dagen.

- De paralympiske lege er ligesom OL. Det er det største for alle sportsudøvere. At hive en guldmedalje med hjem til Danmark vil være det største, jeg har gjort indtil videre.

- Det er noget, jeg har trænet op til i fire år og drømt om i otte år. Hvis jeg kan få det hele til at kulminere, vil det være helt fantastisk, siger han.

Men konkurrencen om de øverste placeringer er hård, erkender han.

- Der er virkelig hård kamp i feltet. Vi er nogle gutter, der ligger rigtig tæt. Vi er tre, der har taget verdensrekord alene i år.

- Vi prøver hele tiden at skubbe grænsen for, hvad der er muligt i længdespring. Og jeg er sikker på, vi kommer til at springe rigtig langt. Jeg skal bringe mit bedste. Ellers bliver det ikke til noget.

Daniel Wagner Jørgensen fik amputeret sit højre ben over knæet efter en gymnastikulykke i 2008. Siden har han kæmpet for at nå verdenseliten i handicapidræt.

I 2012 vandt han overraskende en bronzemedalje ved legene i London, og erfaringerne fra dengang kan han bruge nu.

- Jeg lærte rigtig meget den seneste gang. Det var egentlig bare meningen, jeg skulle med for at få en masse indtryk og erfaring. Det fik jeg også.

- Jeg fik bronze i længdespring og et okay resultat på 200 meter, men faldt fuldstændig igennem på 100 meter. Jeg var hele følelsespaletten igennem, kan man sige.

- Men jeg er en helt anden person nu end for fire år siden. Jeg har meget mere erfaring i bagagen. Min fysik og mine resultater er også helt anderledes, siger Daniel Wagner Jørgensen.

Først gælder det 200 meter på lørdag. Herefter kaster han sig ud i 100 meter og til sidst favoritdisciplinen længdespring.