Dansk para-atlet drømmer om OL-deltagelse

Nu går drømmen i retning af deltagelse ved de olympiske lege.

- Det er mit helt store mål. Jeg håber rigtigt meget på en eller anden dag at kunne kvalificere mig til OL, siger hun til TV2 Sport.

Sophie Walløe er født med hofteskred, men trods dette handicap tror hun på, at hun kan nå et niveau, som kan skaffe en OL-deltagelse. Og her har para-OL givet et solidt skub i den rigtige retning.

- Jeg kan tage rigtig meget med (fra para-OL, red.). Dels at jeg har spillet rigtigt godt, men også det mentale i at stå inde på banen med sådan et kæmpe publikum, der hele tiden råber og skriger, mens man er i gang med at spille, siger Walløe.

- Det giver meget. Det gør mig mere erfaren i at skulle tackle sådan noget, siger hun.

Landstræneren for de danske para-bordtennisspillere, Christoffer Petersen, tror på, at drømmen om OL kan realiseres for den unge spiller.

- Det er realistisk, men det kræver en enorm stor indsats i en årrække, men så tror jeg godt, at det kan lade sig gøre, siger han.

Næste OL er i Tokyo i 2020.