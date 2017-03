Dansk mester vil løfte sig på vingerne af Bjarne Riis

Alexander Kamp kalder det "en gave for dansk cykelsport", at Bjarne Riis har overtaget Veloconcept-holdet.

Selv om holdet skal køre på tredje klasse i denne sæson, er det lykkedes at tiltrække et par stærke danske navne som Rasmus Guldhammer og danmarksmesteren på landevej, Alexander Kamp.

Med dannebrogs-lycratrøjen på kroppen forventede mange, at Kamp skulle køre på et højere niveau, men da Bjarne Riis' projekt bød sig til, var Kamp ikke i tvivl.

- Bjarne Riis har vundet Touren. Bjarne Riis har været manager og ejet et af verdens bedste cykelhold igennem mange år. For helvede, at være under sådan en mand er guld værd, lyder det fra danmarksmesteren.

- Peg på andre i cykelsporten, der har en lige så stor viden om, hvad der skal til for at nå op på allerhøjeste niveau og være succesfuld der. Det finder du ikke. I hvert fald ikke i Danmark.

Alexander Kamp vil forsøge at levere etapesejre i blandt andet Tour of Norway, Tour of Luxembourg og især Danmark Rundt, hvor holdet gerne skal vise sig frem.

Og selv om Veloconcept er lanceret som et ambitiøst talenthold med plads til at udvikle sig, så ser 23-årige Kamp ikke sig selv som en rytter, der har brug for en cykelmæssig kravlegård.

- Jeg mener ikke, jeg begår særligt mange fejl mere. Jeg har vundet DM, og jeg har været fremme i mange store løb, siger han.

- Nej, jeg har valgt det her hold, fordi jeg her omgiver mig med rigtig gode folk som Bjarne Riis og Michael Skelde, der er nogle af de allerdygtigste folk med en kæmpe erfaring i cykelsporten. Den vil jeg gerne drage nytte af, inden jeg tager steppet videre.

En af holdets erfarne ryttere bliver den snart 28-årige Rasmus Guldhammer. Han vil også gerne præstere stort med holdet, men for ham er det mere projektet bag holdet, der har lokket ham til.

- De (Riis og Seier, red.) har jo snakket om, at hvis man er interesseret i det, så kan der være en mulighed for en fremtid her, når man en gang stopper, siger Guldhammer.

- Det er tiltalende for mig. Jeg vil ikke kalde mig selv gammel, men jeg fylder trods alt 28 år i år, og jeg ved, at der kommer et liv efter cykelsporten. Så det skal man også begynde at klæde sig på til på et eller andet tidspunkt.

Uanset hvilken del af Bjarne Riis' nye cykelprojekt der tiltaler rytterne, så er Alexander Kamp ikke i tvivl om, hvad han mener om den tidligere Tour-vinders indtog på holdet.

- Det er en gave til dansk cykelsport, at Bjarne Riis er trådt ind og har overtaget det her hold, konkluderer han.

Alexander Kamp fører holdet an, når der søndag køres International Rhodes Grand Prix på den græske ø Rhodos.