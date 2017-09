Dansk mester stråler med karrierens største sejr

Dermed vinder Mads Pedersen løbet med 15 sekunder ned til Michael Valgren (Astana), mens Casper Pedersen (Giant) bliver nummer tre med 46 sekunder op til vinderen.

Det var reelt kun Michael Valgren, der kunne true 21-årige Mads Pedersens jagt på den samlede sejr og karrierens største sejr, men Valgren skulle hente ni sekunder for at vinde løbet, og det blev aldrig muligt.

På løbets femte og sidste etape skulle rytterne køre fra Ebeltoft og ind til målafslutningen i Aarhus.

Etapen bød på 198 kilometer på de små veje uden om Aarhus, inden det hele blev afgjort ved Tangkrogen på en kuperet rundstrækning, der skulle køres syv gange.

Det helt store fokus lå før etapen på duellen mellem Valgren og Mads Pedersen.

Da Valgren fredag blev bogført til at at tage et enkelt sekund på enkeltstarten, var det meget klart. Astana-rytteren skulle tage sine ni sekunder for at vinde løbet for tredje gang.

Et udbrud var længe foran feltet og bestod af syv ryttere i alt. Her sad de tre danskere Nicolai Nielsen (Riwal), Andreas Hyldgaard Jeppesen (Virtu Cycling) og Steffen Munk Christiansen (BHS-Almeborg).

Inde på rundstrækningen tæt på Marselisborg Slot var forspringet på to minutter og 37 sekunder.

Løbet har i år været ganske forfulgt af uheldige episoder, og pludselig brasede en sponsorport med luft i sammen på rundstrækning.

Situationen var det tredje mindre heldige indslag i PostNord Danmark rundt, efter at nogle ryttere kørte forkert på ruten på 1. etape tirsdag.

Onsdag måtte arrangørerne så aflyse 2. etape efter 100 kilometers kørsel, da rytterne afslog at køre mere cykelløb i den kraftige blæst og massive regn.

Episoden med sponsorporten gav udbryderne nogle ekstra sekunder, da feltet måtte standse kortvarigt.

På næstsidste omgang havde tre ryttere fra udbruddet 15 sekunders forspring, men da Nicolai Nielsen blev hentet med to kilometer igen, skulle Mads Pedersen blot holde sig op ad Valgren.

Angrebet fra Valgren kom dog aldrig, og i stedet brillerede Mads Pedersen ved at være lige ved at vinde etapen i massespurten, hvor tyske Walscheid dog viste sig stærkest.