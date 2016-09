Dansk mester skal selv betale for VM-enkeltstart

Danmarks Cykle Union (DCU) har tirsdag udtaget de to ryttere, som skal repræsentere Danmark ved VM i enkeltstart i Doha 12. oktober, og Martin Toft Madsen er den ene af de to.

Den anden bliver Søren Kragh Andersen (Giant-Alpecin).

Eneste lille hage ved udtagelsen af den deltidsprofessionelle kontinentalrytter; han skal selv punge ud med 10.000 kroner for at komme med til VM, ligesom de danske ungdomsryttere ved VM skal.

Det skyldes en skidt økonomi i DCU efter flere år med underskud i unionen.

- Vi har set os nødsaget til det i denne omgang for at få nogen afsted og for ikke at skære helt ind til benet. Det har været en sørgelig nødvendighed denne gang, siger fungerende landstræner Anders Lund.

Alle de danske seniorryttere ved VM hos både herrer og damer, med undtagelse af Martin Toft Madsen, får betalt alle udgifter ved VM.

Landstræneren mener, at kontinentalrytteren bliver spændende at følge på VM-enkeltstarten, da han i modsætning til de professionelle kan forberede sig og bygge formen op til netop VM - uden at skulle fokusere på mange delmål i efteråret.

- Jeg tror, han er enormt god til at sætte en knappenål på en dato, ramme formen og forberede sig meget specifikt, og så kommer han med et topniveau som på dagen godt kan give et flot resultat, lyder det fra Anders Lund.

Spørgsmål: Kan det række til top-10?

- Så skal vi begynde at drømme lidt. Det bliver en meget svær enkeltstart at køre, og det har han haft mulighed for at forberede meget specifikt. Så jeg tror godt, at han kan gå ned og overraske.

- Når vi kommer tættere på, kommer vi til at lave en mere resultatmæssig målsætning, forklarer den fungerende landstræner.

Selv glæder Martin Toft Madsen sig til at skulle køre med de tunge drenge.

- Det bliver fedt at køre mod de helt store. Det er de færreste af dem, jeg har kørt mod før, siger Martin Toft Madsen til TV 2/Bornholm.