Dansk målmand udsætter karrierestop: Tager til Flensburg

Flensburg-Handewitt, der i forvejen har en lang række danskere i truppen, mangler en erstatning for Kevin Møller, der er langtidsskadet. Det har banet vejen for Rasmus Lind.

- Jeg føler mig meget beæret over, at Flensburg-Handewitt har henvendt sig til mig. Jeg er stolt over at få sådan et tilbud i slutningen af min karriere, siger Rasmus Lind til klubbens hjemmeside.

- Jeg forlænger gerne karrieren i seks måneder for at trække klubbens trøje over hovedet. Det er en af verdens største klubber, og jeg vil give alt, fortsætter Lind.

Han spillede senest for TTH Holstebro. Tidligere har han også stået mellem stolperne hos Ribe-Esbjerg.