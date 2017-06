Dansk keeper skifter Bundesligaen ud med Premier League

Her skal 28-årige Jonas Lössl således spille for Huddersfield, der er rykket op i Premier League.

Der bliver endnu et dansk islæt i den bedste engelske fodboldrække i den kommende sæson.

Den danske målmand, der er noteret for en enkelt A-landskamp, har kontrakt med Mainz frem til 2019, og han er udlejet for en etårig periode, mens den engelske klub ifølge Mainz' hjemmeside har sikret sig en option på at købe Lössl.

- Som alle ved, så havde vi stor succes med vores lejeaftaler i sidste sæson, og nu har vi haft muligheden for at hente endnu en kvalitetsspiller til klubben på den måde.

- Han var en del af Mainz, som havde en svær sæson i 2016/17, og det er grunden til, at vi har denne sjældne mulighed for at leje en spiller af hans kvalitet, siger Huddersfields tyske manager, David Wagner, til klubbens hjemmeside.

David Wagner har en fortid som spiller i Mainz i begyndelsen af 1990'erne.

Den danske målmand skiftede i 2014 fra FC Midtjylland til franske Guingamp, inden han i fjor kom til Mainz og den bedste tyske række.

Her blev der spilletid til danskeren i 27 kampe i en sæson, hvor Mainz var tæt på at rykke ud af Bundesligaen.

Konkurrencesituationen er dog øget i Mainz, som netop har hentet målmanden René Adler i Hamburger SV.