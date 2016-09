Dansk ishockeystjerne: Vi duer ikke til være at favorit

Jokerit-stjernen Peter Regin peger efter 0-3-nederlaget til Slovenien på, at det danske landshold fortsat ikke har lært at håndtere de kampe, hvor Danmark er favorit.

Det danske ishockeylandshold var i høj kurs forud for OL-kvalifikationen, men efter to nederlag til Hviderusland og Slovenien er jagten på OL-billetter allerede slut for Danmarks vedkommende.

- Gode hold formår at bære favoritrollen. Det formåede vi ikke. Hvis man er favorit, er det jo, fordi man har det bedste hold og det bedste udgangspunkt, og det burde man tage bedre vare på, end vi gjorde.

- Vi spillede ikke med samme identitet, som vi plejer at gøre i VM-turneringer, hvor vi ligesom spiller for at overleve. Der går vi ind i hver nærkamp for at hjælpe hinanden, og det har vi ikke gjort på samme måde her, siger Peter Regin.

Det danske hold startede ellers godt mod både Hviderusland og Slovenien, men så snart modgangen meldte sig, forsvandt gløden og strukturen i spillet.

Regin mener, at nogle af danskerne begyndte at spille for meget for sig selv.

- Specielt med pucken spillede vi ikke som et hold. Vi tog nogle chancer fremad på banen, som vi normalt aldrig gør. Det koster bagude. Det er så svært at score mål, når man er bagud og bliver nødt til at presse på, siger han.

Nu må dansk ishockey endnu engang kigge langt efter OL, og det endda efter en turnering, hvor man for første gang kunne stille med stort set alle de bedste spillere.

- Fiasko er et stærkt ord, og det kommer an på, hvordan man definerer det. Men vi har ikke levet op til vores målsætning, så det er i hvert fald ikke bestået, siger Peter Regin.