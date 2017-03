Dansk ishockeyprofil gør VM-comeback efter syv år

Peter Regin har givet tilsagn om at spille VM for det danske ishockeylandshold. Han var senest med i 2010.

Den 30-årige kaptajn fra den finske KHL-klub Jokerit har nemlig givet landstræner Jan Karlsson tilsagn om at stille op ved VM i maj. Det er første gang i syv år, at Danmark råder over den stærke center ved et VM.

I klubregi er han allerede gået på sommerferie, men ishockeysæsonen kommer alligevel til at vare indtil midt i maj for den danske topspiller Peter Regin.

- Peter har store lederegenskaber. Det siger alt om hans kvaliteter, at han er kaptajn i Finland. Det er noget helt unikt for en dansk spiller, og det kommer til at smitte af på landsholdet også, siger Jan Karlsson til TV2.

For andet år i træk røg Jokerit ud af KHL-slutspillet i første playoff-runde, da klubben tabte 0-4 i kampe til storklubben CSKA Moskva.

Regin har tidligere i karrieren spillet 254 kampe i den nordamerikanske NHL-liga, der regnes for at være den stærkeste i verden.

Skader og forpligtelser over for sine klubber forhindrede ham i en årrække i at spille kampe for det danske landshold, men den knast blev ryddet af vejen, da han i 2015 vendte tilbage til europæisk ishockey.

Her er kalenderen mere VM-venlig, og han skulle have været med ved VM sidste år, men blev bremset af en skulderoperation.

Regin spillede senest på landsholdet sidste efterår, da han var med på det stærkt besatte danske hold, der fik fiasko i OL-kvalifikationen.

I VM-sammenhæng skal man helt tilbage til 2010 for at finde hans seneste deltagelse. Dengang spillede Danmark i Köln, som også er værtsby for de danske kampe ved VM i år.

Også Regins to danske klubkammerater i Jokerit, Oliver Lauridsen og Jesper B. Jensen, har ifølge TV2 meldt sig klar til VM.