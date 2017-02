Winnipeg Jets' Nikolaj Ehlers (udenfor billedet) viste god puckkontrol og satte pucken helt oppe i målhjørnet, da han scorede et smukt mål i sejren over St. Louis Blues.

Dansk ishockey-es scorer igen i NHL

Nikolaj Ehlers fortsætter med at imponere i nordamerikansk ishockey. Frederik Andersen blev skudt i sænk.

Natten til onsdag dansk tid scorede den 20-årige landsholdsspiller et smukt solomål og nåede dermed op på imponerende 45 point - for 18 mål og 27 måloplæg - i 53 kampe for Winnipeg Jets i sæsonen.

Det skete med målet til 3-1 i 5-3-sejren ude over St. Louis Blues.

Målet faldt, syv sekunder efter Jets var kommet i overtal i starten af anden periode.

Ehlers trak forbi et par mand og vippede flot pucken op i det fjerneste målhjørne.

Jets er dermed fortsat en bejler til en plads i slutspillet.

I den seneste sæson lavede Ehlers 38 point i 72 kampe.

Mindre godt gik det for den danske målmand Frederik Andersen hos Toronto Maple Leafs.

Han startede i målet i udekampen mod Dallas Stars, men allerede efter 11 minutter og 18 sekunder blev han flået ud.

På otte skud havde Dallas scoret tre gange, og så reagerede Toronto-træner Mike Babcock prompte.

- Han var som os andre. Træner, spillere, målmænd, alle. Vi var dårlige, så lad os komme om bord igen og få styr på tropperne, siger Mike Babcock ifølge nhl.com.

Omrokeringen i målet affødte dog ikke ligefrem mirakler, for før første periode var slut, havde Dallas scoret yderligere to gange og førte 5-1.

Kampen sluttede med en hjemmesejr på 6-3.

Også Toronto ligger dog fortsat med gode muligheder for at slippe videre fra grundspillet.

Lars Eller og Washington Capitals tabte 2-3 på udebane til New York Islanders efter at have ført 1-0 i første periode, hvor Lars Eller markerede sig med en udvisning.

Det blev også til nederlag for Frans Nielsen og Detroit Red Wings, som tabte 3-4 på hjemmebane til New Jersey Devils i en bundkamp i Eastern Conference. Her ligger Detroit nu sidst.

San Jose Sharks og Mikkel Bødker vandt 3-1 hjemme over Chicago Blackhawks, og hans hold fører dermed Pacific Division.