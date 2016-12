Dansk is-kollaps sender finsk landstræner på porten

Det stod klart natten til lørdag dansk tid, da Danmark satte en føring på 4-1 over styr og tabte 4-5 til Schweiz efter straffeslag.

For et år siden kunne Finland juble over guld ved VM i ishockey for U20. Ved det igangværende VM formår finnerne end ikke at kvalificere sig til kvartfinalen.

Resultatet betød, at Finland ikke længere kan slutte blandt de fire øverste i gruppe A, og konsekvensen faldt prompte i form af fyring af landstræner Jukka Rautakorpi.

Dermed kommer Rautakorpi ikke til at stå i spidsen for holdet i resten af turneringen, der for Finland omfatter en betydningsløs gruppekamp mod Schweiz og derefter nedrykningskampe.

Det skal i stedet Jussi Ahokas, der allerede var udpeget til at overtage jobbet efter sæsonen.

Han er i Canada for at dække turneringen som ekspertkommentator for finsk tv, men nu bliver han i stedet hevet ned i spillerboksen.

Ifølge de finske spillere var de skuffende resultater ved dette VM ikke den eneste årsag til fyringen. De har også været utilfredse med trænerens lederstil.

Anfører Olli Juolevi bekræfter, at truppen har holdt møder om dette og fremført sin kritik.

- Vi efterlyste en mere afslappet lederstil og mere glæde, siger Juolevi.

Finland har tabt sine tre første kampe ved VM, herunder 2-3 til Danmark. Efter den sidste gruppekamp skal finnerne spille nedrykningskampe mod Letland.