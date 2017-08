Dansk hjælperytter forlænger med World Tour-hold

Holdet meddeler lørdag på sin hjemmeside, at man har forlænget kontrakten, så de to parter nu har papir på hinanden til og med 2019-sæsonen.

Den danske allroundcykelrytter Christopher Juul-Jensen skal også i de kommende to år køre for Orica-Scott.

Den 28-årige dansker får store roser med på vejen af sportsdirektør Matt White.

- Alle hold har brug for en rytter som Christopher. Han er en alsidig karakter, som vi kan bruge på stort set alle tidspunkter og være sikker på, at han præsterer.

- Han er i stand til at vinde løb på egen hånd, men når der er noget hårdt arbejde, som skal laves, så er han ikke bange for at gøre det.

- Folk snakker om vindere og kaptajner, men det kræver, der er folk, der laver det arbejde, som Christopher gør, siger sportsdirektøren.

I 2015 blev han dansk mester i enkeltstart, og samme år vandt han PostNord Danmark Rundt samlet.

Dengang kørte han for Tinkoff-Saxo, men siden 2016 har han kørt for Orica-Scott, der også har heddet Orica-Bikeexchange og Orica-Greenedge i samme periode.

Selv er han meget tilfreds med forlængelsen.

- Jeg er meget glad for at forlænge med så stærkt et hold. Efter kun halvandet år på holdet føler jeg mig enormt integreret og accepteret af både holdkammeraterne og resten af teamet.

- Derfor var jeg slet ikke i tvivl om, at jeg ville forlænge, da beslutningen skulle træffes, siger danskeren.

I sin tid på holdet har han både deltaget i Touren og Giroen.