Dansk herredouble slår sensationelt verdensetterne

Lodtrækningen til Premier Super Series-turneringen Indonesia Open kunne ikke have været værre for Anders Skaarup Rasmussen og Kim Astrup.

Sukamuljo og Gideon har ellers været årets store historie, da parret blæste al modstand af banen i de tre første Super Series-turneringer.

I Singapore Open satte et andet dansk par, Mathias Boe og Carsten Mogensen, dog en stopper for indonesernes triumfstime med en dansk finalesejr i tre sæt.

Ved Sudirman Cup, VM for blandede hold, i maj slog Boe og Mogensen igen verdensetterne i tre sæt, og måske det er de sjældne nederlag, som har knækket de unge indonesere.

I hvert fald kunne de ikke få gang i deres ellers uimodståelige offensiv mod Skaarup og Astrup, som spillede fremragende.

Sukamuljo og Gideon var i teten frem til midtvejs i første sæt, men herfra overtog danskerne kampen med et ryk fra 11-11 til 15-11.

Andet sæt var igen helt tæt indtil midtvejs, hvor det igen lykkedes Astrup og Skaarup at skaffe sig et forspring på tre-fire point, som dannede fundamentet for sensationen.

Til gengæld er damedoublen med Maiken Fruergaard og Sara Thygesen ude efter et klart nederlag i to sæt til et stærkt sydkoreansk par.