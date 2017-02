Dansk hækkeløber overrasker på 800 meter

Stina Troest - som egentlig er hækkeløber - sejrede her foran blandt andre den svenske EM-bronzevinder Lovisa Lindh.

Vindertiden lød på 2 minutter og 2,74 sekunder og er personlig rekord for Troest. Samtidig er tiden under EM-kravet, men rundbanen i Tampere er for lang til, at tiden kan bruges som kvalifikation.

Sejren kommer som en stor opmuntring, efter at hun i et taktisk dårligt løb i Karlsruhe sidste weekend forpassede en oplagt EM-kvalifikationsmulighed.

- Det var rart at se. Det var et godt løb på alle måder. Nu ved vi, at formen er der. Stina skal bare have nogle flere løb, lyder det fra træner Jørgen Troest i en pressemeddelelse.

Måske venter der en EM-kvalifikation allerede på onsdag. Her løber Troest nemlig ved et internationalt stævne i irske Athlone.

EM-kvalifikation var der til gengæld til Andreas Martinsen, som på 60 meter hæk understregede, at han er Nordens bedste.

Med vindertiden 7,71 sekund - bare to hundreddele fra Martinsens egen danske rekord - kom han klart under kravet på 7,82 sekunder.

- Jeg er ikke overrasket over den stærke tid. Det er en god formbesked, men jeg føler, at jeg endnu ikke har ramt toppen, lyder det fra Martinsen, der inden næste weekends DM i Skive har en start i polske Lodz på torsdag.

To allerede EM-kvalificerede løbere i skikkelser af Benjamin Lobo Vedel og Andreas Bube viste storform med to suveræne sejre på 400 meter og 800 meter.