Dansk golfspiller mister kontakt til toppen i Sydafrika

Det skete, da Jeff Winther var færdig med sit spil, mens en række spillere stadig mangler at gøre deres runde færdig.

Winther sluttede dagen med at gå en runde i 70 slag, hvilket svarer til to slag under banens par. Torsdag indledte danskeren et enkelt slag bedre, og samlet rækker det i øjeblikket til en delt plads som nummer 20.

Dermed ligger Winther lunt i svinget i forhold til at klare cuttet og være med i weekendens runder.

Det samme ligger de øvrige danskere i turneringen også til, inden 45 spillere har gjort deres anden runde færdig. Både Lucas Bjerregaard og Morten Ørum Madsen ligger delt nummer 54 med afsluttede runder fredag.

Bjerregaard gik fredag i et enkelt slag under par, mens Morten Ørum Madsen tog gevaldig revanche for en dårlig første runde torsdag, der sluttede i 75 slag. Fredag gik han således i 68 slag - fire under banens par.

Graeme Storm fra Storbritannien topper med ni slag under par efter sine to første runder. Nordirske Rory McIlroy er delt nummer fem slag efter Storm.

McIlroy gik fredag i fire slag under par, men han havde en dag på vippen, hvor han tvivlede på at gennemføre.

- Jeg overvejede at trække mig, inden jeg slog ud i dag. Jeg fik et vrid i ryggen, og jeg følte mig ikke helt tilpas, da jeg slog de første slag på min anden runde.

- Jeg skal have nogle behandlinger, og forhåbentlig er det hele okay, når jeg slår ud i morgen (lørdag, red.), siger Rory McIlroy ifølge AFP.

Anden runde spilles færdig fra lørdag morgen.