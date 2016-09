Dansk golfspiller holder sig fremme i Schweiz

Den danske golfspiller Joachim B. Hansen har stadig mulighed for at levere et stort resultat ved European Tour-turneringen i schweiziske Crans Montana.

Han fulgte op på en stærk første runde ved at gå anden runde i to slag under par og er samlet syv slag under par. Det rækker til en delt syvendeplads - kun to slag fra toppen.