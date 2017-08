Dansk golfspiller er færdig i tysk knockoutturnering

Lucas Bjerregaard er ude af European Tour-turneringen Paul Lawrie Match Play, der spilles som en knockoutturnering i Bad Griesbach i Tyskland.

Danskeren tabte fredag i anden runde til Florian Fritsch.

Tyskeren førte med to huller, da de to spillere havde dystet mod hinanden over 17 huller, og med et hul tilbage var der ingen grund til at spille videre.