Dansk golfkvinde øjner topresultat i Canada før finaledag

Og selv om en runde i et slag under par ikke var nok til at holde den placering, så har hun stadig et topresultat i udsigt inden finaledagen søndag. Emily Kristine Pedersen deler således 14.-pladsen i samlet i ti slag under banens par.

Danskeren lagde ud med en birdie på første, der blev fulgt op med en bogey. Samme mønster viste sig på tredje og fjerde hul.

Emily Kristine Pedersen spillede sig midtvejs på runden sig op i feltet med tre birdies på fire huller. Desværre skæmmede to bogeys til sidst scorekortet.

Øverst på leaderboardet står amerikaneren Lexi Thompson efter en tredje runde i 67 slag. Hun ligger syv slag foran Emily Kristine Pedersen i 17 slag under par inden finalerunden.

Thompsons landsmand Lindy Duncan indtager andenpladsen, der er et enkelt slag efter, mens sydkoreaneren In Gee Chun er yderligere et slag efter på tredjepladsen.

En anden dansker - Nicole Broch Larsen - er også stadig med i turneringen. Hun ligger nummer 38 i syv slag under par.