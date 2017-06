Dansk golfkvinde falder tilbage efter god start

Den 22-årige dansker sluttede dagen på en beskeden plads som delt nummer 43 efter at have blandet sig i topstriden på første halvdel af runden.

Golfspilleren Nanna Koerstz Madsen fik en glimrende start på Decatur-Forsyth Classic på Symetra Tour sent fredag aften dansk tid, men kunne ikke holde fast i det gode spil i turneringen første runde.

Madsen leverede tre birdies på de første otte huller og var på det tidspunkt en del af den absolutte top.

De sidste 10 huller bød ikke på flere birdies, men derimod to bogeys, så hun sluttede dagen i 71 slag svarende til et slag under par.

Det er seks slag dårligere end den førende amerikaner, Lindsey Weaver.

Symetra Tour er det næstbedste niveau lige under LPGA Touren, som Nanna Koerstz Madsen kæmper for at få en fast plads på.

For to uger siden sejrede hun i Fuccillo Kia Classic i New York. Det var hendes anden triumf på Symetra Tour.