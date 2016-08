Artiklen: Dansk golfkomet glad for at være med på højt niveau

Thomas Bjørn, Thorbjørn Olesen, Søren Hansen og Søren Kjeldsen var blot nogle af de danske golfstjerner, der prydede listen over deltagere ved det netop overståede Made in Denmark.

Fredag klarede han cuttet til weekendens afgørende runder, lørdag var han helt med fremme, og selv om han gik lidt ned til sidst søndag, nød han at være med blandt de store.

- Jeg prøvede egentlig bare at nyde det. Det er fantastisk at være herude, og det var sidste dag. Første mulighed for at spille igen er næste år. Jeg nød det bare, og det var fedt, siger han.

I 2015 var han også med i turneringen i en alder af bare 17 år. Og erfaringen derfra kunne han bruge i årets udgave.

- Hundrede procent. Men det var mest lige op til cuttet, at jeg mærkede erfaringen fra sidste år. Men ja, det er fedt at vide, man kan være med heroppe.

- Nu er jeg ikke i nærheden af toppen, men at være med på European Tour og spille her er bare så fedt, siger John Axelsen.

Fra 2017 skal han efter planen til University of Florida i USA, men hvad der skal ske derfra, ved han ikke.

- Jeg prøver egentlig at tage det år for år. Man kan blive professionel tidligere derovre eller tage alle fire år og få sin bachelor. Hvis jeg spiller godt, kan det være, jeg vælger at blive professionel lidt tidligere, siger han.

Axelsen, der til daglig spiller i Sorø Golfklub, endte to slag under par på en delt placering som nummer 40.