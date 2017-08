Dansk forsvarsprofil skifter til tyrkiske Osmanlispor

- Vi kan igen glæde os over at være med til at opfylde endnu en spillers drøm om et skifte til udlandet, siger FCN's sportschef, Carsten V. Jensen.

Andreas Maxsø fik debut for FC Nordsjælland i december 2012, hvor han startede inde i Parken med FC København.

Siden er det blevet til 108 Superliga-kampe.

FC Nordsjællands cheftræner, Kasper Hjulmand, ser tilbage på fem år, hvor den unge forsvarsspiller har udviklet sig hastigt.

- Jeg kan huske, da vi bragte ham op til hans debut, fordi vi godt kunne se hans potentiale. Han har været igennem en stærk udvikling siden da og er en spiller, som vi altid har troet på, lyder det fra Kasper Hjulmand.

Osmanlispor spiller i den bedste tyrkiske række, hvor klubben sidste år endte på 13.-pladsen. Forrige sæson blev holdet nummer fem.

Andreas Maxsø ser frem til sit udlandseventyr.

- Jeg er glad for, at en af mine drømme kan gå i opfyldelse om at skifte til udlandet, og jeg sætter stor pris på, at vi har fulgt den plan, som vi lagde i sidste sæson, siger Andreas Maxsø.

- Jeg er blevet en dygtigere spiller, har fået mere ansvar, og jeg er samtidig med til at give lidt tilbage til klubben i form af de penge, som klubben får for mig, lyder det fra den 23-årige midtstopper.

FC Nordsjælland oplyser ikke, hvad den tyrkiske klub har betalt for Andreas Maxsø.