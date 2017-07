Dansk forsvarsklippe er færdig ved EM efter træthedsbrud

Forsvarsspilleren Janni Arnth er færdig ved slutrunden efter at have pådraget sig et træthedsbrud i foden. Sådan lyder meldingen fra den danske EM-lejr i Holland.

- EM er noget, jeg har forberedt mig til i mange år, så det skal lige synke ind, siger Janni Arnth før tirsdagens træning lidt uden for Arnhem.

- Jeg føler, at jeg har så meget mere at give af, og jeg har slet ikke vist det, jeg har lært. Det får jeg ikke mulighed for til det her EM, siger midterforsvareren.

I Danmarks åbningskamp ved slutrunden startede hun i centerforsvaret og var med til at sørge for en 1-0-sejr over Belgien.

- Jeg kunne mærke, at der var et eller andet i foden, som generede mig, men jeg tænkte ikke videre over det på banen. Efter kampen og dagen efter kunne jeg mærke det, siger Janni Arnth.

Det er en særdeles rutineret midterforsvarer, som landstræner Nils Nielsen nu må undvære frem mod den kommende gruppekamp mod Holland. 30-årige Arnth har spillet 76 landskampe.

- Vi har dygtige spillere, som kan gå ind og løse opgaven. Men det er så ikke den spiller, der har spillet flest minutter. Så det betyder noget.

- Det havde været at foretrække, at vi kunne stille med de to, der har spillet i midterforsvaret hele vejen til EM, siger Nils Nielsen.

- Jeg havde ikke set den her komme. Det var ikke sådan, at hun lå og skreg. Knoglen er knækket indvendigt, og det kun er skallen, der holder den sammen, siger han.

Oveni i meldingen fra Janni Arnth er landstræneren presset af, at to andre forsvarsspillere i truppen døjer med småskader. Det drejer sig om Simone Boye og Stine Larsen, der stod over tirsdagens træning.

I første omgang holder Nils Nielsen Janni Arnth i Holland, hvis det skulle vise sig, at helingen forløber hurtigere end de påregnede fire til seks uger.

Senere kan det være, at han benytter en mulighed for at skifte ud i EM-truppen.

- Nu træner Boye og Stine Larsen ikke med - og står vi kun med to midterforsvarere er vi nødt til at gentænke situationen.

- Vi har nogle, der er standby derhjemme og en hotline til nogen, der holder ferie, siger Nils Nielsen.

Janni Arnth bliver foreløbig i EM-truppen og bliver behandlet for skaden. Hun gør sig ingen forhåbning om et comeback senere i turneringen, selv om der er et lille håb.

- Det tager normalt fire til seks uger, men helingen bestemmer farten, og den kender vi ikke endnu.

- Jeg gør mig ingen forhåbninger, og lige nu tænker jeg ikke på det, siger midterforsvareren.