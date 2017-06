Dansk europamester dropper EM-kamp og bokser i London

Blandt andet derfor dropper den 28-årige europamester et EM-titelforsvar for i stedet at møde briten Kid Galahad.

- Det skal ikke være nogen hemmelighed, at jeg har ventet på en mulighed som denne.

- Jeg har været glad og stolt over at være europamester, men nu gælder det om at gribe chancen for at komme nærmere en VM-titel, siger Dennis Ceylan i en pressemeddelelse.

Kampen mellem de to ubesejrede boksere sker ved et stævne, hvor tyske Arthur Abraham i hovedkampen møder englænderen Chris Eubank jr.

Dennis Ceylan har vundet 18 af sine 20 kampe som professionel, mens to af hans kampe er endt uafgjort.

27-årige Kid Galahad har vundet alle sine 22 kampe som professionel.