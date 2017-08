Dansk dressurrytter slutter stort EM med tredje medalje

Den danske dressurrytter Cathrine Dufour satte lørdag et flot punktum ved det igangværende dressur-EM i Göteborg.

Onsdag vandt hun sølv med sammen med landsholdet, inden hun fredag tog individuel bronze i Grand Prix Special.

Lørdag sikrede Cathrine Dufour sig bronzemedaljen på hesten Cassidy med en score på 84,561 procent i kür-finalen.

Og resultatet skaber stor glæde hos Cathrine Dufour.

- Det er så vildt. Det er en drøm, der kommer til virkelighed. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle have en sølvmedalje og to bronzemedaljer med hjem herfra, siger hun til Dansk Ride Forbund.

- Vi havde den vildeste tur i dag - min bedste kür-oplevelse til dato. Cassidy var med mig hele vejen, alt flød bare og opbakningen fra publikum var uden sammenligning - en fantastisk oplevelse, lyder det fra danskeren.

Anna Kasprzak var også med i lørdagens kür-finale og på hesten Pepe blev det til en syvendeplads med scoren 77,969 procent.

- Vi havde en rigtig god start, og Pepe var bare frisk og veloplagt, og særligt piaffe, passage og piruetter sad lige i skabet.

- Det har været en fornøjelse at være med her ved EM, og selv om stadion er stort, og der ikke er udsolgt, er det fantastisk at mærke pulsen og støtten fra de mange danskere, der er kommet herop, siger Anna Kasprzak.