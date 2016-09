Frederik Løchte (billedet) og Thomas Kromann tabte lørdag i herredouble i Davis Cup. Foto: Scanpix/Claus Fisker

Dansk double taber til hviderussere i Davis Cup

Efter lørdagens doublenederlag skal Danmark vinde søndagens to singler for at rykke op i Davis Cup.

Sport - 17. september 2016 kl. 14:14 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Der er pres på de to danske herresingler forud for søndagens sidste to opgør mod Hviderusland i Davis Cup, hvor Danmark kan sikre sig oprykning til Gruppe 1. Lørdag tabte den danske herredouble med Frederik Løchte Nielsen og Thomas Kromann med 1-3 i sæt til hviderusserne Max Mirnyi og Yaraslau Shyla efter sætcifrene 2-6, 4-6, 6-4, 2-6.

Dermed fører Hviderusland med 2-1 inden søndagens to singler, hvor Frederik Løchte Nielsen og Andreas Bjerrehus skal i aktion. Fredag bragte Løchte ellers Danmark foran med en sejr i maratondyst mod Yaraslau Shyla, men siden blev Andreas Bjerrehus banket af Ilya Ivashka i tre hurtige sæt. Kampen mellem Danmark og Hviderusland spilles i Europa/Afrika gruppe 2. Tidligere vandt Danmark over Georgien og Finland i første og anden runde for at blive klar til oprykningskampen.