Lørdag var der god grund til at smile for Sebastian Cappelen, der lavede hole-in-one på det berømte 16. hul ved Made in Denmark.

Dansk debutant laver hole-in-one: Jeg var i chok

Den danske golfspiller Sebastian Cappelen har svært ved at begribe sit hole-in-one ved Made in Denmark.

Den 26-årige dansker, der i år debuterer i European Tour-turneringen Made in Denmark, havde lavet et hole-in-one på det berømte 16. hul foran menneskemasserne på Himmerland Hill.

Han har svært ved at forstå, at det lykkedes.

- Jeg tror ikke, der er ord til at beskrive det. Det er en drøm, der går i opfyldelse på alle leder og kanter. Det er super fedt. Det er once in a lifetime, siger Sebastian Cappelen.

Situationen var så overvældende for danskeren, der til dagligt spiller på Web.com Tour i USA, at han ikke bemærkede, hvordan publikum reagerede.

- Jeg ved det ikke. Jeg var i chok, da det skete. Det var bare et stort brøl. Der var bare støj alle vegne, så det var helt fantastisk at opleve, siger han.

Sebastian Cappelen ligger dog et stykke nede i feltet efter de tre første runder. Han er samlet et slag under banens par og ligger lørdag klokken 12 på en delt 42.-plads.

Men et hole-in-one er for ham en god høst.

- Den kan jeg leve på for evigt. Jeg er ligeglad, hvordan jeg spiller i morgen. Min turnering er hjemme. Det er en god en af have i baghånden, hvis det ikke helt går helt godt i morgen, griner Sebastian Cappelen.

Foruden æren følger en bil til både den 26-årige dansker og hans caddy.