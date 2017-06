Dansk damedouble efter klø: Vi havde ikke nok i tanken

- De spillede godt, og vi kunne mærke, at vi var et halvt skridt bagud i nærmest alle aspekter af kampen. Det var svært, og det er også derfor, de ligger nummer et, siger Christinna Pedersen til TV2 Sport.

- Der var desværre ikke nok i tanken i dag. Men når det er sagt, så er vi dælme stolte af, at vi nåede finalen, siger hun.

Kamilla Rytter Juhl og Christinna Pedersen var ude i lange kampe i tre sæt både i kvartfinalen og semifinalen ved turneringen i Sydney.

Det var muligvis medvirkende til nederlagets størrelse, men samtidig var japanerne også for gode på dagen.

Det vurderer cheflandstræner Kenneth Jonassen.

- Pigerne var for langsomme på bolden, og så kommer japanerne nemt til at se meget bedre ud, end de egentlig er, men al ære og respekt, så spillede de også en rigtig god kamp, siger han til Badminton Danmarks hjemmeside.

- Kamilla og Christinna kommer til at tvivle en lille smule, og de er en lille smule forsinket i alle deres bevægelser og beslutninger.

- Det gør, at japanernes pres bliver for svært at løse, og de kommer til at virke uovervindelige. Det må vi bare acceptere, siger han.