Dansk cykelrytter blev paranoid efter positiv dopingtest

Den 32-årige rytter, der i sidste uge genvandt DM-guldet i enkeltstart, er lettet over, at Danmarks Idrætsforbunds (DIF) Dopingnævn onsdag valgte at tildele ham den mildest mulige straf i form af en reprimande.

Det kom som noget af en bombe for cykelrytteren Martin Toft Madsen, da han fandt ud af, at han 28. januar var blevet testet positiv for det ulovlige stof DMBA under seksdagesløbet i Ballerup.

- Det er selvfølgelig rart, at det er blevet bevist, at jeg er uskyldig i den her sammenhæng, siger Martin Toft Madsen til TV2 Sport.

- Jeg blev meget overrasket, da jeg fik det at vide. Og jeg blev paranoid, fordi jeg ikke vidste, hvor det var kommet fra.

- Jeg har nemlig været rimelig påpasselig med, hvad jeg har spist. Så der gik noget tid, før jeg kunne samle tankerne, siger han.

DIF's dopingnævn besluttede sig for kun at give Martin Toft Madsen en reprimande, fordi nævnet fandt det bevist, at han utilsigtet havde indtaget et forurenet kosttilskud.

- Han afleverede efterfølgende en række af sine kosttilskud til Anti Doping Danmark i original emballage - både i åbnet og uåbnet form, lød det tidligere onsdag i en pressemeddelelse fra DIF.

- Anti Doping Danmark besluttede sig for at analysere kosttilskuddet, og analysen viste fund af stoffet DMBA. Det var første gang nogensinde, at Anti Doping Danmark har benyttet denne fremgangsmåde.

- På baggrund af analyseresultatet vurderer DIF's Dopingnævn, at den positive dopingprøve kan tilskrives et forurenet kosttilskud, og at Martin Toft Madsen er uden væsentlig skyld, meddelte DIF.

Rytteren mister dog den danske timerekord, som han satte 28. januar under seksdagesløbet i Ballerup.

Det skyldes, at DMBA anses for at være et præstationsfremmende stof.